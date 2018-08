Auto macht sich selbstständig und verletzt Frau

Weil er vermutlich beim Abstellen nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert wurde, hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr ein in der Abt-Hyller-Straßer geparkter Wagen selbstständig gemacht. Er rollte laut Polizeibericht zunächst über zwei Fußgängerüberwege und einen Kreisverkehr und prallte schließlich in das Heck eines an der Kreuzung zur Waldseer Straße wartenden Fahrzeuges. Dessen 49-jährige Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Die Polizei machte schließlich den Fahrzeugbesitzer ausfindig, der bereits auf der Suche nach seinem Wagen war. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro.