Auto kippt um, Frauen verletzen sich schwer

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 23.15 Uhr in der Lazarettstraße in Weingarten.

Eine 19-jährige Fiat-Fahrerin wollte nach Angaben der Polizei mit einer 21-jährigen Bekannten ihren Pkw in die Tiefgarage des Studentenwohnheims umparken. Als sie nach links in die Tiefgarage einbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich aufgrund des zu diesem Zeitpunkt herrschenden Unwetters einen an der Einfahrt platzierten größeren Begrenzungsstein. Diesen überfuhr die 19-Jährige mit ihrem linken Vorderrad, wodurch der Fiat auf die rechte Fahrzeugseite umkippte.

Beide Insassen konnten sich nicht mehr selbstständig aus dem Pkw befreien. Die eingetroffene Feuerwehr musste das Dach des Kleinwagens abnehmen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.