Auto in Weingarten beschädigt und davongefahren: Polizei ermittelt

Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hat mutmaßlich ein Radfahrer verursacht, nachdem er am Dienstag in der Zeit zwischen 6 und 16.30 Uhr einen silbernen BMW auf einem Parkplatz in der Irmentrudstraße in Weingarten gestreift hatte und anschließend davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Laut Mitteilung vermutet die Polizei, dass der Fahrradfahrer mit einem Pedal gegen die rechte Seite des BMW gestoßen ist.

Wer im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Rufnummer 0751 / 803-6666 zu melden.