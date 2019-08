Ein unbekannter Autofahrer ist laut Polizeimeldung am Freitag gegen 11.45 Uhr vermutlich beim Ausparken im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Karlstraße gegen einen schwarzen Mercedes-Benz mit Ravensburger Kennzeichen gefahren. Der Schaden, der hinten links am Mercedes entstand, beträgt rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666.

