Schaden von etwa 11 000 Euro hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hähnlehofstraße in Weingarten verursacht.

Der 61 Jahre alte Audi-Fahrer kam laut Polizei aus Unachtsamkeit auf die Gegenspur und touchierte dort einen entgegenkommenden Wagen desselben Herstellers. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.