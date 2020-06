Auto fährt in Weingarten auf Auto auf

Keine Verletzten, jedoch Schaden von rund 7000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in der Hähnlehofstraße in Weingarten gefordert.

Laut Polizeibericht war eine 33-jährige Autofahrerin hinter einem 75-jährigen Autofahrer unterwegs und hatte zu spät bemerkt, dass dieser nach links abbiegen wollte und wegen Gegenverkehr anhalten musste. Beim Aufprall auf das Heck des stehenden Autos wurde das Fahrzeug der 33-Jährigen so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.