Auto brennt in Weingarten vollständig nieder

Nachdem am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in der Ravensburger Straße in Weingarten ein geparkter Skoda ausgebrannt ist, schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Der Wagen geriet laut Polizei aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand und stand nach kurzer Zeit in Vollbrand. Er musste von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 an die Polizei Weingarten zu wenden.