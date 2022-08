Auto beschädigt, Verursacher flüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Mittwoch zwischen 9.15 und 10.15 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Wilhelmstraße beschädigt wurde.

Die Besitzerin parkte den Skoda laut Bericht auf einem gekennzeichneten Parkplatz am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, warteten bereits zwei Zeugen auf sie, die den Streifvorgang des Verursachers beim Vorbeifahren an dem Skoda beobachtet hatten und Hinweise zum Unfallfahrzeug mitteilten. Die Ermittlungen zum Verantwortlichen wurden vom Polizeirevier Weingarten aufgenommen und dauern noch an.