Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 8.50, Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Liebfrauenstraße vor dem Gebäude 26 in Weingarten ein BMW 216 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Er hinterließ einen Streifschaden an der Beifahrertüre in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-6666 zu melden.