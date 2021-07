Mutmaßlich beim Rangieren aus einer Parklücke hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 7.20 Uhr und 13.15 Uhr einen in der Haslachstraße in Weingarten geparkten Pkw beschädigt.

Da der Unfallverursacher im Anschluss einfach weiterfuhr, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 0751/8030 um sachdienliche Hinweise.