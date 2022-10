Auto angefahren und geflüchtet

Einen Audi, der in der Doggenriedstraße, Ecke Eugen-Bolz-Weg, abgestellt war, hat am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines BMW 1 beim Wenden am vorderen Kotflügel touchiert. Das teilt die Polizei mit. Der Besitzer des Audi beobachtete den Streifvorgang, konnte jedoch nur ein RV-Kennzeichen erkennen. Unbeeindruckt fuhr der BMW-Fahrer schließlich weiter, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls, insbesondere Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Fahrzeuge vorbeigingen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.