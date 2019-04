Ein unbekannter Täter beschädigte laut Polizeimeldung im Zeitraum von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, einen in der St.-Longinus-Straße abgestellten VW Golf und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 zu wenden.

