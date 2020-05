Auto überschlägt sich bei Unfall in Weingarten

Weil sie die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, ist am Sonntag eine 18-jährige Frau von der Thomas-Dachser-Straße in Weingarten abgekommen und hat sich dabei verletzt. An ihrem VW Polo entstand Totalschaden.

Gegen 14.45 Uhr fuhr die junge Frau laut Polizeibericht auf der Kreisstraße (Thomas-Dachser-Straße) von Baindt in Richtung Kreisverkehr. Rund 150 Meter vor dem Kreisverkehr geriet sie aus Unachtsamkeit nach rechts neben die Fahrbahn. Die 18-Jährige zog ihren VW Polo reflexartig scharf nach links bis auf die Gegenspur. Deswegen musste sie noch einmal korrigieren, verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese überschlug sich der Kleinwagen mehrfach. Am Auto entstand Totalschaden. Trotz der erheblichen Beschädigungen konnte die Fahranfängerin mit zum Glück nur leichten Verletzungen aus ihrem Wagen aussteigen. Sie wurde von Notarzt und Rettungsdienst versorgt.