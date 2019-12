Auszeichnung für Pädagogische Hochschule

Der Landeslehrpreis 2019 geht an Martin Binder, Markus Reiser, Debbie Schwefer, Professor Holger Weitzel, Monika Hennig und Professor Eckhard Hennig von der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und der Hochschule Reutlingen.

Im gemeinsamen Projekt „StartLearning – Frühzeitige Förderung naturwissenschaftlich-technischer Kompetenzen für Lehramtsstudierende, Lehrkräfte und Schüler“ werden schulische Bildung und Lehrkräftebildung zusammengeführt. Studierende entwickeln gemeinsam mit Lehrkräften Unterrichtsreihen zum Thema Energie, die an den Schulen durchgeführt, evaluiert, anschließend optimiert und für den Regelbetrieb aufbereitet werden.

„StartLearning zeigt beeindruckend, wie schulische Bildung und Lehrkräftebildung in vorbildlicher Weise zusammen funktionieren. Gerade in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern sind anschauliche Unterrichtsmethoden und -materialien von großer Bedeutung. Studierende zeigen mit Erfinderkisten, die aus unterschiedlichen Alltagsgegenständen bestehen, dass komplexe Themen anschaulich und kreativ erfahrbar gemacht werden können", sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Mittwoch in Stuttgart anlässlich der Verleihung des Landeslehrpreises 2019.

Mechatronik- und Lehramtsstudierende der beiden Hochschulen arbeiten zusammen, bringen im Projekt ihre jeweilige Expertise ein und lernen voneinander. Im Unterricht an Grund- und Sekundarschulen begleiten und unterstützen sie die Lehrkräfte und erstellen als Unterrichtsmaterial sogenannte Erfinderkisten.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: „In diesem Projekt profitieren alle von der Idee, MINT-Themen kreativ zu erklären, die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden in ihrer pädagogischen und fachlichen Ausbildung.“ Die Preisträger erhalten ein Preisgeld von jeweils 50 000 Euro.