Ausstellung zu Fragen über Leben und Sterben

Das Thema „Endlichkeit“ ist in der Hospizbegleitung immer präsent. Die Corona-Pandemie - und nun aktuell der Ukrainekrieg - erinnert uns auf eine neue Weise täglich daran. Die Herausforderungen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer begegnen uns in der Hospizbegleitung genauso wie in unseren Familien, bei unseren Freunden, Nachbarn, Bekannten.

Wir haben uns im Laufe der Pandemie erneut den Fragen gestellt, die uns bewegen und Antworten gesucht. Zum Beispiel: „In welchen Situationen denke ich an mein Lebensende? Welche Gefühle habe ich dabei?“ „Endet das Leben mit dem Tod?“ oder „Was würde ich nach meinem Tod am meisten vermissen?“ Mit diesen Fragen sind wir auch auf andere Menschen zugegangen.

Auf ansprechend gestalteten Tafeln präsentieren wir in den Fenstern unseres ambulanten Hospizbüros in der Vogteistraße 5 in Weingarten eine Auswahl sehr persönlicher Aussagen von jungen Erwachsenen, Senior*innen und ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen. Herzlichen Dank allen Menschen, die sich an unserer Fragebogenaktion beteiligt haben. Teilweise war es eine Herausforderung, sich diesen Fragen zu stellen, jedoch auch eine Bereicherung.

Wir laden ein, sich von diesen Fragen und den gesammelten Antworten anregen zu lassen. Auf unserer Webseite

finden Sie die Antworten aller Teilnehmenden.