Ausstellung „Weingarten in den 50er-Jahren“ wird verlängert

Die Ausstellung „Weingarten in den 50er-Jahren“ im Schlössle geht wegen großen Besucherinteresses nicht wie ursprünglich geplant am Sonntag, 25. Oktober, zu Ende, sondern wird bis Sonntag, 20. Dezember, verlängert. Das teilt die Stadt Weingarten mit. Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr. Mehr Infos gibt es unter Telefon 0751/405255 oder per E-Mail an: museen@weingarten-online.de