Ausstellung in Planung: 2025 jährt sich der Bauernkrieg zum 500. Mal

Ihre zwölfte Jahrestagung hat die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Bauernkriegsmuseen in Weingarten abgehalten. Zehn Museen waren bisher in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. In Weingarten konnte jetzt als elftes Mitglied das Stadtmuseum in Memmingen, vertreten durch Ute Perlitz, begrüßt werden. Im Zentrum der Beratungen stand eine geplante gemeinsame Ausstellung.

Der Versammlungsort wechselt jährlich zwischen den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft. Heuer war Baltringen an der Reihe. Im Museum, das sich im Rathaus befindet, ist eine Erinnerungsstätte an den Bauernkrieg in Oberschwaben (1525) eingerichtet. Weingarten wählten die Mitglieder als Tagungsort, um in Weingarten nahe am Ort der Geschehnisse zu sein, die in der Murer-Chronik dargestellt sind. Diese zeitgenössische bildliche und schriftliche Quelle dokumentiert das dramatische Geschehen in den ersten Monaten des Jahres 1525 in Oberschwaben. Es handelt sich bei der Murer-Chronik um die einzige bildhafte Dokumentation. Jakob Murer war um 1525 Abt des Klosters Weißenau. Kein Bauernkriegsmuseum kommt ohne diese Bilder aus. In Weingarten wurde aber auch der Weingartener Vertrag unterzeichnet. Dieses Abkommen ist eine der wichtigsten Weichenstellungen im deutschen Bauernkrieg. Er wird auch heute noch unter Historikern kontrovers diskutiert.

Gegenstand der Beratungen, die im Rahmen der Tagung stattgefunden haben, war die Planung einer gemeinsamen Ausstellung. Der Anlass: Im Jahre 2025 jährt sich der Bauernkrieg zum 500. Mal. Bei der Ausstellung sollen die Protagonisten der örtlichen revolutionären Bewegung von 1525 im Zentrum stehen. Die Organisation liegt in den Händen der Mühlhäuser Museen.

Als herausragende Persönlichkeiten der Region nördliches Oberschwaben sollen Ulrich Schmid aus Sulmingen als Anführer und Sebastian Lotzer aus Memmingen als Schreiber den Baltringer Haufen repräsentieren.

Rasche Einigung erzielten die Museumsleiter bei der Frage der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiebewegung“. Sie sähen im großen deutschen Bauernkrieg „einen ersten Schritt in der Entwicklung von Freiheitsrechten, Demokratie und Gleichberechtigung“ – mit diesem Argument begründet das Gremium seinen Wunsch nach Mitgliedschaft.

Zur Versammlung stieß auch der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Rudolf Bindig aus Weingarten. Er hat sich zeitlebens für eine Würdigung der Bauernhaufen und ihres Einsatzes für die Freiheit stark gemacht. Er berichtete von den aktuellen Bemühungen seiner Stadt, eine Erinnerung an den Weingartener Vertrag auf die Füße zu stellen. „Ich finde, es sollte gewürdigt werden, dass die Bauern über Jahrhunderte die gesamte Last im Volk zu tragen hatten“, sagte er in der angeregten Debatte im Kreise der Museumsleiter. Von diesem Treffen konnte der Politiker auch neue Impulse mit nach Hause nehmen.

Die Museumsleiter verbrachten die beiden Tage nicht nur in der Wirtshausstube. Die teilweise weit Angereisten statteten auch der Basilika einen Besuch mit Führung ab. Ein Besuch galt dem Weingartener „Stadtmuseum im Schlössle“ mit einer eigenen Abteilung zum Weingartener Vertrag. Die Führung übernahm Museumsleiter Uwe Lohmann. Auch er bekundete Interesse für eine Zusammenarbeit mit den Bauernkriegsmuseen.