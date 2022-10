Ausstellung „1970er-Jahre“ bis Sonntag geöffnet

Im Weingartener Stadtmuseum im Schlössle wird noch bis Sonntag, 30. Oktober die Ausstellung „Weingarten in den 1970er-Jahren“ präsentiert. Neben rund 100 Schwarz-weiß-Fotos, die vor allem Gebäude aus der Weingartener Innenstadt und damalige Veranstaltungen zeigen, vermitteln Alltagsgegenstände aus den 70er-Jahren Unterhaltsames und Informatives zu diesem Jahrzehnt. Beliebt ist bei den Besuchern das Blättern in Originalzeitungen aus der Zeit um 1975, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr.