Außenspiegel gestreift und abgehauen

Rund 1500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch kurz vor 21 Uhr an einem Mini in der Wolfegger Straße hinterlassen. Der Unbekannte streifte den Außenspiegel des Mini, der auf Höhe einer Pizzeria geparkt war. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher in Richtung Unterankenreute weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 um Hinweise zu dem Unbekannten.