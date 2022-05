Den Außenspiegel eines Autos, der in der Straße „Promenade“ in Weingarten geparkt war, hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgetreten. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.