Rund 1500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem geparkten VW Polo im Drosselweg verursacht, wie die Polize mitteilt. Der Unbekannte streifte den Polo an dessen linker Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten, das wegen Unfallflucht ermittelt, unter Telefon 0751 / 803 66 66 entgegen.