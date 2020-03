Ausbildungsinitiative startet in die neunte Runde

Jedes Jahr fragen sich Jugendliche „Was will ich später werden?“ Die Ausbildungsoffensive „test the best“ bringt Schüler und Unternehmen aus Weingarten zusammen.

Seit 2012 haben Jugendliche in Weingarten an einem Tag im Jahr die Möglichkeit, sich aus einer Liste von über 50 Ausbildungsberufen in ortsansässigen Unternehmen den Beruf auszusuchen, der sie am meisten interessiert und sich diesen im jeweiligen Unternehmen näher anzuschauen.

Die Idee hinter dem Projekt ist, das Ausbildungsangebot der Firmen mit der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen der Schüler zusammenzuführen. Auch steht hinter dem Projekt die Motivation, etwas gegen den immer größer werdenden Fachkräftemangel in der Region zu tun. Interessierte Unternehmen aus Weingarten können sich bis Dienstag, 17. März, beim Stadtmarketing Weingarten unter der Telefonnummer 0751/405157 melden.

Am Dienstag, 12. Mai, können sich dann zunächst die Eltern, am Dienstag, 19. Mai, dann die Schüler über das Angebot informieren. Der Schnuppertag findet dann am Donnerstag, 2. Juli, statt.