Ausbildungsinitiative in Weingarten setzt in diesem Jahr aus

Aufgrund der bestehenden Landesverordnung über infektionsschützende Maßnahmen sehen sich die Verantwortlichen gezwungen, die Ausbildungsinitiative „Test the best“ für 2020 auszusetzen.

Wie das Stadtmarketing Weingarten mitteilt, bekommen Schüler der neunten Klassen aus Weingarten bei der Ausbildungsinitiative „Test the best“ jährlich die Möglichkeit, an einem Tag einen der 75 Ausbildungsberufe in rund 40 Unternehmen in Weingarten ganz praktisch kennenzulernen. Unterstützt wird dieses Projekt von den Schulen und dem Gesamtelternbeirat in Weingarten.

Begleitend dazu wurde im vergangen Jahr eine Broschüre produziert, in der sich Betriebe mit ihrem Ausbildungsspektrum und den Kontaktdaten der jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen präsentieren und damit einen tollen Überblick des Ausbildungsangebots in Weingarten bieten.

2021 findet Ausbildungsinitiative wieder statt

Den diesjährigen Schulabgänger wird ein Blick in die Broschüre empfohlen. Diese wurde 2019 an die teilnehmenden Schülern ausgeteilt und ist online abrufbar unter www.weingarten-in.de unter der Rubrik „Projekte“ bei „Test the best“. Zudem sind bei der Wahl eines Ausbildungsberufs die Jobportale der IHK Bodensee-Oberschwaben, der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit empfehlenswert. Dort finden sich zahlreiche Videos und Beschreibungen zu den Ausbildungsberufen und das Angebot der derzeit offenen Ausbildungsstellen.

2021 wird die Ausbildungsinitiative „Test the best“ für Schüler der neunten Klassen an den Schulen in Weingarten stattfinden – vorausgesetzt die infektionsschützenden Maßnahmen erlauben wieder die beliebten Schülerpraktika, heißt es in der Mitteilung.