Aus für das Krankenhaus 14 Nothelfer: So reagieren User von Schwäbische.de

Mit großem Unverständnis reagieren viele SZ-Leser auf die Nachricht, dass das Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer vor dem endgültigen Aus steht. Das Ende für das Krankenhaus wurde vor wenigen Tagen beschlossen.

Am vergangenen Montag hatte der Gemeinderat Friedrichshafen die Pläne des Klinikumverbundes Medizin Campus Bodensee (MCB) bestätigt.

Danach schließt der MCB alle wichtigen Abteilungen am Standort Weingarten, wie die Innere Medizin oder die Gynäkologie.

Das kommt einer Schließung des 14 Nothelfer gleich. Bis Ende September 2021 sollen die Maßnahmen zur Abwicklung des Standortes abgeschlossen sein.

Was User von Schwäbische.de dazu sagen:

Auf die Berichterstattung zum endgültigen Aus des 14 Nothelfer haben seither viele SZ-Leser reagiert. Die meisten sind schockiert über die Entwicklungen.

Damit geht ein Stück von Weingarten kaputt.

Sveti E.: „Sehr schade um dieses Krankenhaus und das Personal. Damit geht ein Stück von Weingarten kaputt.“

Super Krankenhaus und eben keine unpersönliche Fabrik.

Andreas V.: „Da fehlen einem wirklich die Worte. Super Krankenhaus und eben keine unpersönliche Fabrik. Sehr, sehr schade. Nicht nur für Weingarten.“

Tatsächlich bedauern besonders viele Leser den Wegfall der Geburtshilfe in Weingarten.

Das EK hat vor Wochen gesagt, dass sie keine weiteren Kapazitäten haben.

Steffi R.: „Unglaublich – die Geburtsstation zu schließen. Das EK hat vor Wochen gesagt, dass sie keine weiteren Kapazitäten haben und das 14 Nothelfer nicht auffangen können. Die Notaufnahmen sind jetzt schon überfüllt – und dann sowas.“

Erst großartig umbauen und dann schließen.

Evi Z.: „Erst großartig umbauen und dann schließen. Wohin gehen denn alle Schwangeren zur Geburt? Hat man da nun Hubschrauber, damit die rechtzeitig in eine Klinik kommen?“

Es sollte möglich sein, in Weingarten ein Geburtshaus zu erstellen.

Christa Z.: „Es sollte mit etwas gutem Willen möglich sein, in Weingarten ein Geburtshaus zu erstellen. Dass man meint, circa 750 Geburten irgendwo hin zu verlagern, finde ich etwas vom grünen Tisch her gedacht.“

Der Unmut vieler Leser richtet sich gegen den MCB und den Gemeinderat Friedrichshafen als Entscheidungsgremium.

Christoph A.: „Friedrichshafen hat das doch absichtlich zugrunde gehen lassen“

Wer solche Fehler macht, muss zur Verantwortung gezogen werden.

Hermann G. richtet seinen Kommentar direkt an Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand und schreibt: „Herr OB Brand, beim Kauf des Weingartener Krankenhauses 2013 war die finanzielle Situation des Hauses genauso schlecht wie heute. Friedrichshafen hat bei Übergabe des Hauses auch 6,5 Millionen Euro Schulden der Klinik übernommen und weiterhin jährlich 3 Millionen. Euro in den Sand gesetzt. [...] Wer solche Fehler macht und zwei kleine Krankenhäuser im Umfeld der jetzigen OSK mit öffentlichen Geldern fördert und damit in den Sand setzt, muss zur Verantwortung gezogen werden.“

Die Fehlentscheidungen wurden schon vor Jahren beschlossen.

Andreas G.: „Na ja, insgesamt eine schwierige Nummer. Die Fehlentscheidungen wurden leider schon vor Jahren beschlossen. Da es im Gesundheitswesen nicht so wirklich Wettbewerb gibt und das EK fast in Sichtweite ist, waren es von vorneherein nicht die besten Voraussetzungen. Schade, schade.“

Dann sind endlich die Betten am EK belegt

Aysim A.: „Ein Gutes könnte es haben. Wenn jetzt dann die Ärzte und Schwestern, die arbeitslos werden, rüber ins EK gehen, dann könnten die endlich mal alle Betten belegen und müssten nicht einige Zimmer und Stationen mangels Personal geschlossen halten. Außerdem würde in Weingarten jeder Menge Raum frei, der mit Wohnhäusern bebaut werden könnte. Allerdings müsste sich da jetzt die Politik drum kümmern - und zwar schnell, bevor irgendein Investor die Fläche aufkauft. Und wenn sie dann noch schlau wären, würden sie gleich einen Shuttlebus ins EK installieren.“