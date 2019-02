Das Teilnehmerfeld bei dem mit Preisgeld gekrönten 2. Silberdistel-Cup in Albstadt-Ebingen ist mit vier Oberligisten, drei Landesligisten, einer Mannschaft aus der Bezirksliga und den Verbandsligaturnerinnen des TV Weingarten hochkarätig besetzt gewesen. Die Turnerinnen aus Hülben, Tübingen, Balingen, Neckarhausen, Spaichingen, Ravensburg und Ebingen nutzten diesen Wettkampf als Vorbereitungswettkampf für die Ligasaison, die im April startet. 65 Athletinnen gingen in drei Altersklassen an die Geräte. Augustine Peschek vom TV Weingarten überzeugte vor allem am Schwebebalken.

Pro Gerät qualifizierten sich die zwei besten Turnerinnen einer Altersklasse für das Finale. In der Altersklasse 2006 und jünger platzierten sich die Weingartenerinnnen Hannah Lunge, Mia Becker, Anna von Walter und Anna Brauchle im Mittelfeld. Emilie Pescheck trat als einzige Turnerin in der Altersklasse 2003 und älter an. Sie kam gut durch den Wettkampf, stürzte jedoch beim freien Rad auf dem Schwebebalken. Sie sicherte bei 28 Turnerinnen Platz elf.

Beim Jahrgang 2004/2005 traten drei Turnerinnen des TVW an. Mia Niederberger verletzte sich jedoch beim Einturnen am Schwebebalken am Fuß und konnte nicht am Wettkampf teilnehmen. Beim TV Weingarten hoffen sie, dass Mia Niederberger bis zur Ligasaison wieder fit ist. Silja Dent sicherte sich mit einer guten Balkenübung den Einzug ins Finale der sechs besten Turnerinnen. Augustine Pescheck kam in der Gesamtwertung auf Rang drei und sicherte sich zwei Finaltickets.

Los ging es für Augustine Peschek im Finale mit dem Sprung. Die Weingartenerin rief erneut ihre Leistung ab und zeigte einen schönen Tsukahara gehockt. Belohnt wurde sie mit dem zweiten Platz im Sprungfinale.

Am Schwebebalken machte Augustine Pescheck die Überraschung für den TV Weingarten perfekt. Sie zeigte Nervenstärke und kam fehlerfrei ohne Wackler durch die Kürübung. Mit mehr als 1,5 Punkten Vorsprung – im Turnen ein großer Vorsprung – sicherte sie sich Platz eins und somit das Preisgeld. Silja Dent musste den Balken einmal verlassen und belegte im Finale Rang fünf.