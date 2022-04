Augen auf bei Fake News und Propaganda

Besonders in Zeiten von Krieg kursieren Fake News und Propaganda in den Medien. Wie diese erkannt werden können, zeigt Tom Buschardt im Mittwochseminar der RWU am 11. Mai von 18 bis 19.30 Uhr auf dem RWU-Campus im C-Gebäude, Raum C004. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine kann live auf dem Smartphone nachverfolgt werden. Nicht immer ist ersichtlich, ob es sich um verifizierte Informationen oder Fake News, Deep Fakes oder Propaganda handelt.

Im Mittwochseminar am 11. Mai zeigt Kommunikationstrainer Tom Buschardt, wie Falschmeldungen und Propaganda erkannt werden können. Tom Buschardt ist Kommunikationsberater und war sowohl bei RTL-Aktuell, als auch bei einem ARD-Sender in der Nachrichtenredaktion tätig. Seit 15 Jahren lehrt er an der Akademie des Auswärtigen Amtes im Bereich Interview, Krisen- und Konfliktmanagement. Von einer Teilnahme unter 16 Jahren wird abgeraten.