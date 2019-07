Auftakt zu den Internationalen Orgelkonzerten

Unter dem Titel „Buxtehude & Friends - Norddeutsche Meisterwerke im Schnitgerjahr 2019“ präsentierte Thiemo Janssen, der seit 2000 zusammen mit seiner Frau Agnes Luchterhandt Organist an der Arp-Schnitger-Orgel der Ludgerikirche in Norden/Ostfriesland ist, das erste der Internationalen Orgelkonzerte 2019. Ein Programm zu Ehren des berühmtesten norddeutschen Orgelbauers Arp Schnitger (1648-1719), der über 100 Orgeln gebaut hat und in Hamburg seine Hauptwerkstatt hatte und seines Zeitgenossen Dieterich Buxtehude (1637-1707), des ältesten der hier auftretenden Komponisten.

Die Gabler-Orgel ist Thiemo Janssen (geboren 1966 in Freiburg) quasi vertraut, bereits zum fünften Mal ist er hier. Seinen Aufenthalt verbindet er diesmal mit einem Urlaub im Süden, am Sonntagabend spielte er noch in Friedrichshafen, wo er fünf Jahre lang bis 2000 an St. Nikolaus als Organist gewirkt hat. Der viel beschäftigte Orgelsolist ist nicht nur in Europa unterwegs, sondern auch in Japan, Korea und den USA.

Sehr schön konnte man durch den Kunstgriff des jeweils zwischen Buxtehude und einem jüngeren Zeitgenossen - wie Georg Böhm, Nicolaus Bruhns, Johann Adam Reincken und Johann Sebastian Bach - wechselnden Programms eventuelle gegenseitige Einflüsse studieren. Natürlich begann das Programm mit dem „Praeludium in D“ von Buxtehude, ein hochgestimmtes Werk in drei Teilen mit kräftigen dunklen Akzenten und in einem gewaltigen Plenum endend.

Danach folgten „11 Variationen“ zu dem Choral „Freu dich sehr, o meine Seele“ von Georg Böhm (1661-1733), in die Janssen zwar mit verschiedenen Registern viele Klangfarben einbrachte, aber sich dennoch etwas in die Länge zogen. Buxtehudes Kirchenlied „Komm, heiliger Geist, Herre Gott“, erst liedhaft, dann fugenartig aufgebaut wurde dann von Bruhns „Praeludium in e“ abgelöst. Nicolaus Bruhns (1665-1697), einer der interessantesten Barockkomponisten waren nur wenige Schaffensjahre vergönnt, aber selbst in diesem Praeludium, das getragen und voluminös beginnt und in mehreren Teilen, mal fein ziseliert, mal wuchtig oder dramatisch verläuft, gibt es unzählige, kompositorisch hochinteressante Details, die nur ein vielseitig reflektierender Geist ersinnen kann.

So war gerade dieses Stück, trotz einer langen, vom Orgelpunkt dominierten Passage, eines der musikalisch kreativsten, während Buxtehudes folgende „Passacaglia in d“, von wellenförmig schwingender Machart, ein wenig Struktur vermissen ließ. Interessant auch die sehr hell gesetzte „Fuga in g“ von Johann Adam Reincken (1643-1722). Zum Schluss rahmten zwei Werke von Buxtehude das kurze, von energischen Bässen betonte Bach-Stück „In dir ist Freude“ aus dem „Orgelbüchlein“ ein: das Lied „Von Gott will ich nicht lassen“, warm durchpulst von der Vox humana und zum Abschluss die „Toccata in d“.

Und völlig verblüffend erschienen die ersten Töne dieser Jahrzehnte früher entstandenen Toccata dem Ohr ganz nahe den Bachschen berühmten Toccaten, dass einmal mehr klar wurde, wie sehr Bach Buxtehude, bei dem er 1705 in Lübeck längere Zeit Stunden nahm, als musikalisches Vorbild schätzte.

So war das Konzert auch eine Lehrstunde in hier nicht häufig aufgeführter Musik.