Aufschwung hier, Krise da

Aufschwung für die einen, Krise für die anderen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben zum Jahresbeginn 2022. Während die Industrie trotz der Lieferengpässe und hoher Rohstoffpreise ihre Zugkraft für die konjunkturelle Erholung behält, leiden Teile des Einzelhandels sowie die Gastronomie und Hotellerie erneut unter den Maßnahmen zur Pandemieeingrenzung.

„Die konjunkturelle Lage hat sich seit dem Herbst in der Region insgesamt leicht verbessert“, fasst IHK-Präsident Martin Buck die aktuellen Ergebnisse der IHK-Konjunkturumfrage vom Januar 2022 in einer Pressemitteilung zusammen. Rund 50 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als gut, etwa 40 Prozent als befriedigend, nur noch knapp zehn Prozent sehen sich in einer schlechten Geschäftslage.

Allerdings ist das der Durchschnitt aus sehr unterschiedlichen Konjunkturverläufen in den einzelnen Branchen. Die Industrie zeigt sich robust gegenüber den schwierigen Rahmenbedingungen wie den Lieferengpässen oder den hohen Energie- und Rohstoffpreisen und befindet sich weiter im Aufschwung. Sie zieht Branchen wie die unternehmensnahen Dienstleister oder produktionsnahe Großhändler mit. Der stationäre von den Zugangsbeschränkungen betroffene Einzelhandel und vor allem die Hotel- und Gaststättenbetriebe mussten dagegen aufgrund der Beschränkungen in der vierten Pandemiewelle wieder große Umsatzeinbußen hinnehmen und befinden sich in einer tiefen Krise.

„Die Politik muss jetzt gerade den betroffenen Branchen mit einer Anpassung der Überbrückungshilfe IV helfen“, appelliert Präsident Buck. „Die Absenkung der Anspruchsgrenze auf 20 Prozent Umsatzrückgang und die Erhöhung des Eigenkapitalzuschusses von derzeit 40 auf 50 Prozent wären adäquate zu prüfende Maßnahmen.“

Die Risiken für die Geschäftsentwicklung der Unternehmen haben in den vergangen vier Monaten weiter zugenommen. Mittlerweile sehen fast drei Viertel der Unternehmen im Fachkräftemangel das größte Risiko für ihren weiteren Geschäftsverlauf. Zu den größten Risiken gehören weiterhin die Rohstoffpreise. Sprunghaft angestiegen ist die Sorge wegen der hohen Energiepreise, die fast 60 Prozent der Unternehmen umtreibt. „Die Energiepreise sind eine hohe Kostenbelastung für viele Unternehmen. Dieses Geld fehlt für Wachstum, Innovation und Transformation“, so Buck.