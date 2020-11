Auffahrunfall in Waldseer Straße in Weingarten: Zeugen gesucht

In der Waldseer Straße ist am Freitag ein Auffahrunfall passiert: Um 17 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Skoda in Richtung Baienfurt. An der Kreuzung Waldseer Straße/Lägeler Straße bremste ein vor ihm fahrendes silbernes Auto wegen einer Ampel, die gerade von Geld auf Rot wechselte. Dies übersah der Unfallverursacher und fuhr auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Nach dem Aufprall entfernte sich der unbekannte Autofahrer einfach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Weingarten hat deshalb Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall gegebenenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter Telefon 0751 / 803-6666 zu melden.