Auffahrunfall: Frau leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen ist eine 40-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 14 Uhr nach einem Auffahrunfall in der Weingartener Schussenstraße von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 26-jährige Fahrer eines Volkswagens Passat war laut Polizei einen Moment unaufmerksam und übersah, dass die 40-Jährige vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste. Er prallte deshalb auf den Ford Galaxy der Frau, wodurch ein Gesamtsachschaden von mehr als 6000 Euro entstand.