Alles hat gepasst – das Bühnenbild, die Live-Musik, Brechts Lieder, die Schauspieler, die Inszenierung. Doch irgendetwas fehlte in der Inszenierung von Carsten Ramm, mit der die Badische Landesbühne am Mittwochabend im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten gastierte.

Nicht mehr und nicht weniger als ein ausrangierter VW-Bus in militärischen Tarnfarben diente dem zehnköpfigen Ensemble als Bühnenbild. Montiert auf einen drehbaren Untersatz, konnte sich Mutter Courages Gefährt einmal um sich selbst kreisen. Nur wirklich vorwärts bewegen, das ging nicht, auch wenn ihre Kinder noch so sehr zogen. „Komm, spann’ dich an“, kommandiert die Marketenderin (Evelyn Nagel) ihre stumme Tochter Kattrin (Kathrin Berg) vor den Wagen, sind doch ihre beiden Söhne Eilif (Philip Badi Blom) und Schweizerkas (Marian Funk) bereits dem Krieg zum Opfer gefallen.

Eine der spannungsreichsten Szenen trug sich im elften der insgesamt zwölf Bilder zu, als die Stadthalle im Januar 1636 von den kaiserlichen Truppen bedroht wird. Während die Bauern auf die Knie sinken und um die Rettung der Stadt beten, klettert Kattrin geistesgegenwärtig auf das Dach des Wagens und beginnt lautstark zu trommeln. Maschinengewehrgleich dröhnen die Schläge und alarmieren die noch ahnungslosen Stadtbewohner. Für diese rettende Tat bezahlt sie mit dem Leben.

Was hätte ihr der Zuschauer im nahezu ausverkauften Saal zurufen wollen – ein „Hör auf, denn die Soldaten werden dich töten“, ein „Rette lieber dich selbst“, oder „wie kann sie nur so dumm sein, sich dieser Gefahr auszusetzen?“.

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellte sich, nur anders gewichtet, gleich im ersten und zweiten Bild, wenn sich die geschäftstüchtige Courage vom Feldwebel einlullen lässt, während der Werber ihren klügsten und kühnsten Sohn Eilif mitnimmt. Ihm nützt weder die eine noch die andere Eigenschaft ebenso wenig wie Schweizerkas seine Redlichkeit vor dem Tod bewahrt. Trotz aller Warnungen versucht er die Regimentskasse in Sicherheit zu bringen. Wie kann einer nur so einfältig sein, hörte sich der eine oder andere Zuschauer im Stillen sagen.

Hier greift Brechts Fokussierung auf das Wie eines Krieges statt auf das bloß Inhaltliche und dessen Dramatik. Sein Zuschauer soll die gezogenen Fäden sehen und nicht vom Strom des Geschehens mitgerissen werden.

Eine abgetakelte Siegesgöttin

Was der Courage gefehlt haben mag, ist womöglich gerade das Vermissen dieses in Szene setzen, so dass es jetzt wie ein Entzug wirkt, wenn das fast schon Gewohnte und Erwartete fehlt. Nach der Uraufführung 1941 im Zürcher Schauspielhaus nahm Brecht einige Textänderungen vor, um der Courage das gequält Mütterliche zu nehmen und die Figur der Anna Fierling negativer zu machen.

Das brachte sie am Abend zum Ausdruck, als sie als abgetakelte Siegesgöttin auf ihrem Wagen thronte, als im achten Bild kurzzeitig die Friedensglocken läuten und die Courage auf ihren Waren sitzen bleibt. Der Frieden breche ihr den Hals, schimpft sie aufgebracht, um in der nächsten Szene gleich schon wieder über das Knallen der Kanonen zu jubilieren.

Sie kann nur immer weiterzuziehen, dem Krieg hinterher. Berührend erklang die hohe Sopranstimme von Yvette (Juliane Schwabe), die am Bühnenrand stehend das Lied „Uns hat ein Ros ergetzet“ singt. „Wohl denen, die ein Dach über dem Kopf haben“, heißt es darin.

Wenn Anna Fierling im letzten Bild ihre tote Tochter für schlafend hält, beginnt man sich zu ärgern, dass sie es nicht merken will.

Und fragt sie der Soldat, ob sie denn sonst niemanden mehr habe, und sie antwortet, doch den Eilif, möchte man ihr zurufen, nein, den auch nicht mehr.