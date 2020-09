Auf Gegenspur in Fahrzeug gekracht

Unverletzt geblieben sind die Insassen zweier Fahrzeuge, die am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in der Ettishofer Straße in Weingarten zusammenstießen. Die Fahrerin eines Sprinters kam laut Polizei auf die linke Fahrbahnseite, wo sie mit dem Land Rover einer 48-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro.