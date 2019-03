Auf der Jagd nach Müllsündern

Ab April werden die Raweg-Säcke auf dem Festplatz jeden Samstag von 9 bis 15 Uhr angenommen. Die Freitagstermine entfallen auf dem Festplatz. Am Samstag des Welfenfestes findet die Rollende Wertstoffkiste in der Oberstadt statt. Die Freitagstermine in der Oberstadt/Lazarettstraße (jeden 2. und 4. Freitag im Monat) bleiben wie gehabt. Die Annahmezeiten der Raweg-Säcke ab April im Überblick: Festplatz: Jeden Samstag, 9 bis 15 Uhr. Ausnahme: Welfenfest. Oberstadt: Jeden 2. und 4. Freitag im Monat, 13 bis 17 Uhr. Firma Baumgärtner: Jeden Mittwoch, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. (sz)