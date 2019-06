Auf der Bodensee-Fähre kam die Idee zum Musikfest

Wenn in halb Europa und im Weingartener Stadtgarten am Freitagabend um 20 Uhr zigtausende Menschen Beethovens „Ode an die Freude“ singen, dann ist nicht etwa Europameisterschaft oder Classic-Open-Air – sondern „Fête de la Musique“. Denn die Europahymne ist fester Bestandteil des länderübergreifenden Musikfestes. Und dabei gibt es nicht nur „Freude schöner Götterfunken“, sondern auch Freude schöner Musikstunden. Denn die Organisatoren im Kulturzentrum Linse haben ein Programm mit großer musikalischer Bandbreite zusammengestellt: So sind Chöre, Musikanten und Sänger live zu erleben – bei freiem Eintritt und ohne Gage.

„In Weingarten gibt es das europäische Musikfest inzwischen zum 15. Mal“, sagt Markus Zink vom Kulturzentrum Linse. Denn die Idee wurde 2003 geboren, nachdem eine städtische Abordnung zu den Feierlichkeiten „40 Jahre Städtepartnerschaft Weingarten-Bron“ nach Frankreich gereist war. Im nahegelegenen Lyon besuchten die Weingartener die „Fête“- Veranstaltungen – und waren begeistert. So begeistert, dass der damalige Oberbürgermeister Gerd Gerber und Karl-Heinz Linder auf der Fähre von Konstanz nach Meersburg Pläne geschmiedet haben. Doch zunächst gab es keine Unterstützung aus dem Team der Linse. Und als im Sommer 2004 die Heimattage Baden-Württemberg zusammen mit dem neu gestalteten Stadtgarten gefeiert wurden, bot Karl-Heinz Linder für den 21. Juni die Organisation eines Chorfestivals an. Neben diversen Chören traten damals auch eine griechische Tanzgruppe und das Alphorntrio von Hans Jörg Klotz auf. Die erste reine „Fête“-Veranstaltung in Weingarten gab es genau ein Jahr später: am 21. Juni 2005. In den Ruhestand wurde Gerd Gerber 2008 bei der „Fête“ im Stadtgarten mit dem Chanson „Weingarten“ verabschiedet. Dem ehemaligen Oberbürgermeister, der im Herbst gestorben ist, ist das Musikfest in diesem Jahr gewidmet.

Die Idee hinter der „Fête de la Musique“ ist in Weingarten wie in ihrem Ursprungsland Frankreich: Ohne Eintritt und ohne Gage musizieren am 21. Juni europaweit die Menschen. Es wird gemeinsam gesungen, getanzt, gefeiert. In Weingarten, wo in den vergangenen Jahren vorwiegend Chöre auf der Stadtgarten-Bühne standen, sind es in diesem Jahr unterschiedliche Musiker. „Wir haben jetzt buntes Gemüse“, sagt Markus Zink von der Linse. So wird von der Liedermacherin Vera Aggeler bis zum Alphorn-Virtuosen Kurt Frankenhauser ein buntes Programm geboten. Moderiert und musikalisch gerahmt wird das Programm von Barny Bitterwolf. „Wir sind sehr froh, dass wir dafür den Musiker und Rudelsänger-Pionier gewinnen konnten“, sagt Zink.

Das Konzept der „Fête de la Musique“ geht zurück auf den französischen Kulturminister Jack Lang, der es 1982 ins Leben gerufen hat. 1985 war München die erste deutsche Stadt, die diese Idee aufgegriffen hat. In diesem Jahr sind 54 deutsche Städte beteiligt – Weingarten ist die südlichste. Europaweit findet die „Fête de la Musique“ in diesem Jahr an mehr als 540 Orten statt.