Das sportliche Ziel des FC Kosova Weingarten in der Fußball-Kreisliga A2 ist der Klassenerhalt. Mehr zu erwarten wäre für einen Aufsteiger vermessen. Zumal die Vorbereitung durchwachsen verlief. Trotzdem ist Trainer Dugaxhin Shala überzeugt, dass seine Mannschaft Qualität hat, in der Tabelle nicht nach hinten durchzurutschen. Mit Shala sprach Giuseppe Torremante.

Wie lief bislang die Vorbereitung?

Sie war durchwachsen. Der August ist eben ein Urlaubsmonat und da sind viele Spieler eben weg. Die, die da waren, haben gut gearbeitet. In der ersten Runde des Bezirkspokals sind wir gegen Wolpertswende erst nach Elfmeterschießen ausgeschieden. Nach dem frühren 1:0 durch Simon Timptner gelang uns kurz vor Schluss durch Shqiprim Berisha der Ausgleich. Im Elfmeterschießen sahen wir nicht so glücklich aus. Wir freuen uns auf den Saisonstart.

Wie ist Ihr Saisonziel?

Natürlich der Klassenerhalt. Mehr zu erwarten wäre vermessen. Wir haben eine junge Mannschaft, die eine große Qualität hat. Bei uns spielen 13 Nationalitäten und da ist es nicht einfach eine Mannschaft zu formen, aber es gelingt uns ganz gut. Wir leben in Deutschland und auf dem Platz wird deutsch geredet. In den ersten beiden Spielen der Saison (SGM Fischbach-Schnetzenhausen und FC Friedrichshafen) sind wir zu Hause. Da sollten wir punkten, um einen guten Start in die Saison zu haben.