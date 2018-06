Auch junge Studenten können Eltern sein

Die Initiative „Club F.A.I.R.“ hat am Samstag auf dem Sportgelände der Pädagogischen Hochschule ein Familienfest organisiert: mit einem bunten Programm für Kinder. Und mit dem Ansinnen, Mit-Studierende wie auch die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für die Probleme von Studenten mit Kind. Geschätzte 450 Eltern und Kinder folgten der Einladung und erlebten einen sorgenfreien Nachmittag.

Tatsächlich gibt es keine zuverlässigen Angaben darüber, wie viele der etwa 7000 Studenten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (FH) und an der Pädagogischen Hochschule (PH) Eltern sind. 150 Studentn pro Hochschule, also Hunderte, schätzen die Verantwortlichen des Familientages, Harry Heinrich und Ufuk Secilmis. „Das ist bei der Einschreibung eine freiwillige Angabe“, weiß Heinrich, der selbst Student an der FH ist und die Initiative „Club F.A.I.R.“ im November 2017 mit gegründet hat. Der 35-Jährige ist kinderlos, wie sein Mitstreiter Ufuk Secilmis auch. Noch. Dass ausgerechnet zwei Junggesellen sich für eine derartige Sache stark machen, das hat einen ebenso schlichten wie nachvollziehbaren Grund.

Diejenigen Studenten, die Kinder haben, die sind bereits mit der Dreifach-Belastung „Familie, Studium und Arbeit“ derart ausgelastet, dass bei den Betroffenen weder Zeit noch Kapazität übrig ist für ein weiteres Engagement. Oder wie Harry Heinrich sagt: „Die haben einfach eine Ressourcen mehr.“ Was Heinrich und Secilmis besonders umtreibt, das sind die gegenwärtigen Umstände ihrer Studienkollegen. Und auch deren eigene Wahrnehmung zur Situation: „Erst kürzlich habe ich von einer Kommilitonin gehört, dass sie Mutter ist“, sagt Secimilis. Immer noch ist er sichtlich erschrocken darüber, dass er zwei Jahre mit einer Frau gemeinsam studiert hat, von der er nicht wusste, dass sie nach Vorlesungsbeginn nicht nach Hause geht und erst mal abschalten und später lernen kann – sondern sofort in die Mutterrolle schlüpft.

Meist hafte in den Köpfen der Menschen die Vorstellung, dass Studenten vor allem ausgiebig feiern. „So sieht landläufig das Klischee aus“, weiß Heinrich. Tatsächlich aber sehe die Realität anders aus. Und das vor allem für Studenten mit Kindern. Deshalb haben ein etwa 20-köpfiges Team von PH- und FH-Studenten die Initiative gegründet, deren Namen selbstredend auch eine Bedeutung hat. „Das „F“ in „F.A.I.R. steht für „Familie“ – das wichtigste Gut“, wie Heinrich betont. Das „A“ für Arbeit, die meist zwingend nötig ist, um den Lebensunterhalt einer Familie zu sichern. „I“ steht für die individualisierten Lebensläufe. Und das „R“ meint Recht. Das Recht, auch am studentischen Leben teilzunehmen.

Absprachen bei Prüfungen

Und weil das für Studenten mit Kind normalerweise nicht möglich ist, deshalb hat der Club F.A.I.R. den ersten Familientag ins Leben gerufen. Mit Christan Netti als Zauberkünstler, mit einer gigantischen Hüpfburg, mit Sumo-Ringen und Riesenseifenblasen. Aber auch das Fablab der FH hat sich in einer schattigen Ecke eingerichtet und bastelt mit Kindern an elektrischen Zahnbürsten. Und das Formula-Student-Team der FH startet ein Autorennen – wenn auch nur mit Bobbycars.

Zum Einen, hoffe er, dass die Studenten mit Kind einen Nachmittag entspannen können, sagt Heinrich. Und zum Anderen wünsche er sich, dass sich in den Köpfen aller etwas bewegt. „Das fängt an bei fehlenden Eltern-Parkplätzen vor den Hochschulen – denn die Eltern kommen fast immer auf den letzten Drücker,“ schlägt Heinrich vor. Ihm schwebten auch spezielle Absprachen für mündliche Prüfungen oder für das Praxissemester vor.