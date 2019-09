Auch im zweiten Derby gab es nichts zu holen

Die Argenhalle in Wangen ist für die Handballerinnen des TV Weingarten in der Landesliga Staffel 3 kein gutes Pflaster. Die Weingarterinnen machten es dem Gastgeber MTG Wangen zu einfach und unterlagen verdient 17:27.

Am späten Samstagabend schaute man nach dem Abpfiff, wie der TV selbst mitteilt, in größtenteils konsternierte Gesichter der Weingarterinnen. Die hatten innerhalb von nur acht Tagen die zweite Derbyniederlage hinnehmen müssen und legten somit einen Fehlstart in die Saison hin.

Die Welfenstädterinnen trainierten unter der Woche noch konzentriert an den gemachten Fehlern aus der ersten Partie gegen Argental. Der TVW erwischte zunächst einen guten Start, ging durch Stephanie Schneider sogleich in Führung und agierte wesentlich offensiver und aggresiver in der Abwehr als zuletzt. Mitte der ersten Hälfte lag der TVW zwar mit 5:6 zurück, jedoch war Weingarten zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Doch im Anschluss schien das Tor für die Welfenstädterinnen für zehn Minuten völlig vernagelt zu sein. Die MTG nutzte die schwachen Abschlüsse des TVW nun gnadenlos aus – mit einem 6:0-Lauf zog der Gastgeber (5:12) davon. Bis zum Halbzeitpfiff konnte der TVW zwar nochmals auf einen fünf Tore Rückstand verkürzen, ging aber somit dennoch mit einer Hypothek in den zweiten Durchgang.

In der zweiten Halbzeit dann nahezu das identische Bild: Der TVW versuchte zwar nun, in Abwehr und Angriff etwas umzustellen und konnte den Abstand auch zunächst bis zum 13:18 auf fünf Tore halten, doch eine erneute zehnminütige Durststrecke vor dem Tor entschied die Partie nun endgültig.

Am Ende siegte der Gastgeber in eigener Halle mit 27:17. „In beiden Halbzeiten mussten wir jeweils einen 0:6-Lauf verdauen, da wird es natürlich dann sehr schwer das Spiel für sich zu entscheiden. In diesen Phasen fehlte aber natürlich auch leider die Durschlagskraft in unserem Angriffsspiel und die MTG nutzte das konsequent aus“, so das Fazit von Trainer Kühn.

Für die Welfenstädterinnen steht kommenden Sonntag ein Spiel gegen Langenau an. In dieser Partie wird es vor allem wichtig sein, die Abwehr und den Angriff etwas besser in Einklang zu bringen und vor allem zwingend an der eigenen Chancenverwertung zu arbeiten.