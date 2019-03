Auch der Narrenbaum drohte umzukippen

Das Sturmtief Bennet zeigte sich am Fasnetsmontag auch in Weingarten kräftig. So musste die Freiwillige Feuerwehr Weingarten den gesamten Tag über immer wieder zu Einsätzen ausrücken. Aber auch in den darauffolgenden Tagen, galt es einige Einsätze abzuarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bedingt durch den starken Wind, drohte der Narrenbaum auf dem Münsterplatz am Fasnetsmontag umzukippen. Die Feuerwehr sperrte deshalb den Münsterplatz ab und kappte über die Drehleiter die Spitze des Baumes. Danach wurde die Feuerwehr zu weiteren, vom Sturmtief Bennet verursachten, Einsätzen gerufen. So löste sich in an der Gebersteig ein Foliendach mit einer Fläche von 50 Quadratmetern von einem Gebäude. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten befestigte ein neues Foliendach behelfsmäßig, heißt es in der Mitteilung. Während der Einsatzmaßnahmen an der Gebersteig gab es eine weitere Alarmierung.

Die Feuerwehr öffnete eine Türe für den Rettungsdienst zur Wohnung einer hilflosen Person und leistete Tragehilfe. Nach diesem Einsatz wurden die Feuerwehrleute an die Kreuzung Abt-Hyller-Straße/Promenade gerufen. Dort musste eine umgeworfene Straßenlaterne abgesichert werden.

Nachdem das Sturmtief vorbei gezogen war, leistete die Wehr am Dienstagabend auf dem Münsterplatz Brandsicherheitswache beim Fasnetsverbrennen der Plätzlerzunft. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand am Mittwoch eine weitere Türöffnung an. Außerdem wurden zwei durch Brandstiftung verursachten Mülleimerbrände gelöscht.

Am Donnerstagmorgen um 6.12 Uhr wurde die Drehleiter nach Waldburg alarmiert, heißt es in der Mitteilung. Durch den starken Wind wurden Äste in eine Stromleitung gedrückt, dadurch glühte und spritzte es Funken an der Leitung. Nach einer Erkundung der Lage wurden die weiteren Maßnahmen an den Netzbetreiber übergeben. Später gab es laut Pressetext eine weitere Anforderung durch den Rettungsdienst. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste eine Person mit einer Drehleiter schonend aus dem vierten Obergeschoss auf die Flurebene transportiert werden. Insgesamt rückte die Feuerwehr Weingarten während der Fasnetszeit und an den darauffolgenden Tagen zu elf Einsätzen aus.