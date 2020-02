Außergewöhnlich: Trampolinspringen in der Kirche

Eine außergewöhnliche Veranstaltung hat am Montagabend in der evangelischen Stadtkirche Weingarten stattgefunden. Rund um das Thema „Mut, Vertrauen und Zusammenhalt“ zeigten die Turner der Trampolingruppe Weingarten in der Stadtkirche ihr Können auf dem Trampolin.

Horst Gamerdinger, Pfarrer der evangelischen Kirche, begrüßte diese ungewöhnliche Vorstellung und in Kooperation mit Jochen Schildmann, Leiter der Trampolinabteilung, und Trainingsleiterin Tanja Vidakovic wurde die Besonderheit dieser Sportart und der sehr gute Zusammenhalt der Trampolinabteilung veranschaulicht.

Die Spenden, die bei dieser Veranstaltung zusammenkamen, werden unter anderem für die bei einem Trampolinspringen verletzte Sportlerin Tabea Schoch verwendet. Foto: Elke Obser