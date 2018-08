Außenspiegel abgeschlagen

Ein 24-Jähriger hat am Mittwochabend insgesamt acht Autos und ein Kleinkraftrad beschädigt. Laut Mitteilung der Polizei hat der Mann in der Wolfegger Straße in Weingarten die Außenspiegel an den Fahrzeugen abgeschlagen und ein Zweirad umgeworfen. Als er gegen einen vorbeifahrenden Lieferwagen treten wollte, hielt in der 42-jährige Fahrer fest und übergab ihn schließlich der alarmierten Polizei. Das genaue Ausmaß der Beschädigungen werde derzeit noch ermittelt, teilt die Polizei mit.