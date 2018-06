Asiengespräche an der Akademie der Diözese

Im Tagungshaus Weingarten der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart finden vom 18. bis 20. November die jährlichen Asien-Gespräche statt. In diesem Jahr stehen sie unter dem Titel „Asien im Fokus: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit?“ Souveränität hat für die Nationalstaaten in Asien nach wie vor eine herausragende Bedeutung. Dies hängt auch mit sicherheitspolitischen Erwägungen zusammen. Der Konflikt um Inseln im südchinesischen Meer ist ein Dauerthema und Hindernis für regionale Kooperation. Auch grenzüberschreitende Fluchtbewegungen und irreguläre Migration werden als Bedrohung nationaler Souveränität angesehen. Die Konferenz greift die skizzierten Themen auf und diskutiert sie an Fallbeispielen wie auch auf theoretisch-reflektierender Ebene. Die Tagung findet statt in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Internationale Beziehungen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, dem Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg und dem Lehrstuhl für Vergleichende Entwicklungs- und Kulturforschung der Universität Passau. Programm und Teilnahmekonditionen unter www.akademie-rs.de.