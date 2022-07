Aristophanes oder die Kunst der Komödie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Welch ein wundervolles Theaterstück, aufgeführt am 8. und 10. Juli im Kulturzentrum Linse, Weingarten. Drei, etwas verschrobene Entertainer (M. Michel, T. Schiefer, K. Krüger) wagen sich ins Rampenlicht, um die Zuschauer für sich zu begeistern. Einer hat sogar seine Mutter (C. Halder) mitgebracht, ein in die Jahre gekommenes Showgirl, die ihm resolut sagt, wie er sich behaupten muss. Die drei stellen sich so dämlich an, dass der Gott des Theaters (S. Hülser) mit sonorer Stimme aus dem Off die drei zur Raison bringen muss und schließlich selbst auf der Bühne erscheint. Seine Erscheinung ist nicht gerade eines Gottes würdig, eher zerzauselt.

Das ruft die penible und gute Seele des Theaters auf den Plan (H. Merkler), verbietet sie dem Gott des Theaters erst mal das Rauchen und desinfiziert ihn vorsichtshalber. Die Gefühle würden den Entertainern fehlen, moniert der Gott des Theaters lautstark und lässt sie auftreten: die Sehnsucht (G. Fürgut), die Angst (L. Geser), die Zärtlichkeit (L. Siegel), der Zorn (A. Winterhalder), das Übersinnliche (I. Nagel), die Komik (J. Hilbert), die Tragödie (A. Lorenzen), die Gemeinheit (B. Kaiser) und die Phantasie (M. Mayer).

Wie im klassisch griechischen Theater kommentieren die beiden Zuschauerinnen auf der Bühne (N. Högerle, A. Engelberg) die Bemühungen mit Spott, Häme und Ironie. Plötzlich Tumult und Revolution gegen den Gott des Theaters, die Gefühle wollen frei, anders sein. Das Problem löst sich und die Entertainer schreien vor Freude: „Spitze, Super, Toll, Wahnsinn“. Das gilt auch für die Zuschauer/innen auf der Bühne und im Saal und die Musiker/innen B. Romer, P. Nikolaus und D. Romer. Sie begleiteten die Tragödie mit wunderbarer Musik und Geräuschteppichen. Zum Schluss erschien der Komödiendichter Aristophanes (G. Rid) auf der Bühne, ließ den Gott des Theaters von einem vorzüglichen Lebenshilfe Wein nippen und forderte ihre Majestät, die Phantasie, zum Tänzchen auf.

Walter Metzger hat als Drehbuchautor und Regisseur ein Stück geschrieben, in dem die Figuren des Theaters ideal zu den Schauspieler/innen passten. Die Proben waren für alle eine große Herausforderung, die er mit Bravour meisterte. Krankheiten, Probenstopps und Ausfälle wegen Corona, Wechsel von Akteur/innen zogen das Stück vier Jahre in die Länge. Es hat sich gelohnt und man kann es nochmals Anfang Dezember 2022 in der Linse genießen.