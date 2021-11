Weil er sich bei Arbeiten mit einer Nagelpistole einen sechs Zentimeter langen Nagel versehentlich selbst in den Oberschenkel schoss, musste am Donnerstag ein 20-Jähriger vom Rettungsdienst behandelt werden. Zu dem Unfall kam es laut Polizei während Arbeiten auf einer Baustelle in der Weingartener Promenade.