Arbeitssieg in Mössingen

Die B-Junionrinnen des TV Weingarten haben in der Handball-Württembergliga bei der Spvgg Mössingen gewonnen. Das 31:25 war einArbeitssieg.

Württembergliga, Spvgg Mössingen - TV Weingarten 25:31 (10:12). – Einen Arbeitssieg konnte die B-weiblich beim Tabellenletzten erringen. Zwar sahen die Zuschauer deutliche spielerische Vorteile bei den Mädels aus dem Schussental, dennoch hatte das Spiel einige Hänger in Sachen Konzentration und Körpersprache. Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart in die Partie und konnte nach 8 Spielminuten bereits eine 4:1-Führung für sich verbuchen. Das lag keineswegs am schlechten TVW-Spiel, sondern eher an einem fahrlässigen Umgang mit besten Chancen und an einer teils zu sorglos agierenden TVW-Deckung, die zudem in dieser Anfangsphase viel zu wenig zusammenarbeitete. Erst allmählich arbeitete sich die TVW-Sieben in die Partie und deutete bereits in dieser Phase an, dass sie im 1:1-Angriff erhebliche Vorteile gegenüber den Gastgebern hatten. In der 16. Spielminute gelang dem TVW durch Paula Komprecht erstmals der Ausgleich zum 7:7. Fortan war die Gastmannschaft immer eine Nasenlänge voraus, ohne letztendlich enteilen zu können.

Wer nach der Pause auf die typische Drangphase des TVW gehofft hatte, wurde weiter auf die Folter gespannt. Erst zehn Minuten vor Ende der Partie lösten die TVW-Mädels allmählich ihre Handbremse und waren in der Schlussphase nicht mehr mit fairen Mitteln zu halten. Gegen Ende rückte der TVW mehr und mehr den tabellarischen Unterschied beider Teams zurecht. Das war dann auch nicht ganz unwichtig, denn passend zum Spiel hatte auch die symphatische Schiedsrichterin einige Male eine ganz eigene Interpretation der Abläufe auf dem Platz. Dennoch muss man sich auch mal an solch einem Tag mit einer soliden Leistung zufrieden geben und erst mal so ein Spiel gewinnen. Tadellos wieder mal die Disziplin und die gute Stimmung im Team – an so einem Tag der Garant für den Erfolg. Am kommenden Sonntag trifft der TVW daheim im Duell Zweiter gegen Dritter auf den TV Altenstadt.