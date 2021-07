Arbeiten an Hähnlehof- und Wolfegger Straße beendet

Die Stadt Weingarten hat in den vergangenen Wochen Straßenbauarbeiten an wichtigen Verkehrsadern im Stadtgebiet, unter anderem in der Hähnlehofstraße und in der Wolfegger Straße durchgeführt. Insgesamt wurden laut Pressemitteilung der Stadt bis jetzt 3,1 Kilometer Straßen saniert.

Neben der Erneuerung der maroden Fahrbahnbereiche wurden die Straßensperrungen auch für weitere Maßnahmen genutzt. So konnten größere Teile des Ver- und Entsorgungsleitungsnetzes, das im Straßenraum liegt, saniert und teilweise erneuert werden. Darüber hinaus wurden vier Bushaltestellen barrierefrei umgebaut und drei Zebrastreifen nach heutigem Standard eingerichtet. Auch das Radwegenetz im Bereich der Hähnlehofstraße wurde erweitert.

Schlechte Untergrundbedingungen, unklare Leitungsführungen, bautechnische Schwierigkeiten und wechselnde Witterungsverhältnisse hätten alle Beteiligten dabei immer wieder vor große Herausforderungen gestellt, so die Stadtverwaltung. Zeitliche Verzögerungen ließen sich bei Baustellen dieser Größenordnung oft nicht gänzlich vermeiden. Kleinere Restarbeiten an den Nebenflächen der Wolfegger Straße erde es zwar noch geben, diese würden aber in den kommenden Tagen abgeschlossen sein und den Hauptverkehrsfluss nicht mehr behindern, ist dem Schreiben zu entnehmen.

Weitere Straßenbauprojekte, die 2021 anstehen, sind laut Stadt die Wiederherstellung der Lessingstraße, wo die TWS umfangreiche Modernisierungsarbeiten durchgeführt hat. Während der Semesterferien erfolgt außerdem die Asphaltdecken-Sanierung im Bereich der Doggenriedstraße (Eugen-Bolz-Weg bis Leibnizstraße). Auch hier wird die Bushaltestelle an der Fachhochschule barrierefrei umgebaut.