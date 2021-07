Arbeiten am Trimm-Dich-Pfad haben begonnen

Am vergangenen Wochenende haben die Instandsetzungsarbeiten am Weingartener Trimm-Dich-Pfad begonnen. Ein interkulturelles Projekt, das durch das Ministerium für Soziales und Integration mit insgesamt 28 000 Euro gefördert und durch den Weingartener Sportverband konzeptionell unterstützt wird.

Sieben junge Männer mit Flucht- und Migrationshintergrund sowie Sozialarbeiterin Semra Yilmaz und Abteilungsleiterin Sabine Weisel waren vor Ort gemeinsam im Einsatz, um die verschiedenen Fitness-Stationen für die bevorstehenden Arbeitsschritte durch den städtischen Baubetriebshof vorzubereiten, schreibt die Stadt Weingarten in einer Pressemitteilung. Eine gehörige Portion Arbeit, deren Ergebnisse sich am Ende des Tages allerdings auch sehen lassen konnten. In den kommenden Tagen wird das Team des städtischen Baubetriebshofs nun vor Ort sein und mit fachlicher Expertise die Geräte an den verschiedenen Stationen ausbessern oder erneuern. Das Konzept hierzu stammt aus der Feder des Sportverbandes. In den Sommerferien werden dann verschiedene interkulturelle Sportangebote vor Ort stattfinden, bevor im September drei zusätzliche Neugeräte sowie eine vollständig überarbeitete Beschilderung installiert werden kann.