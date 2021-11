Anton Schmid geht in die BiK-Rente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fast drei Jahrzehnte fungierte der ehemalige Sozialamtsleiter Weingartens als Sprecher der BürgerIinitiative, die er in den Neunzigerjahren mitbegründet hatte. Er war und ist im Bürodienst aktiv und darüber hinaus in verschiedenen sozialen Projekten. Mit seinem Namen verbunden ist insbesondere der BiK-Schneeräumdienst, den Anton Schmid über 20 Jahre organisierte und dabei jedes Jahr über 80 Haushalte mit freiwilligen Schneeräumern zusammenbrachte. Ein gigantisch persönlicher Einsatz, der Tatkraft und Fingerspitzengefühl gleichermaßen erforderte.

Bei der letzten Sitzung ist er daher von seiner Nachfolgerin Sieglinde Zimmer-Meyer mit dem „BiK-Verdienst-Orden am Bande“ und stehenden Ovationen der Bikler gewürdigt worden. Mit 88 Jahren will der rüstige Senior den Winterdienst nun in jüngere Hände legen. Es wird also ein Nachfolger für ihn gesucht. Bis dahin kann BiK diesen Dienst nicht mehr anbieten. Anton Schmid rät den Betroffenen, die selber nicht mehr schippen können, doch Kontakt mit den Nachbarn aufzunehmen und Helfer dort zu suchen. Wenn Anton Schmid nun kürzer tritt, ist er immer noch gerne im BiK-Büro und vor allem als Nikolaus aktiv, der die Bikler jedes Jahr bei der Weihnachtsfeier bedichtet und beschert. Anton Schmids Beispiel zeigt: Wer sich bürgerschaftlich engagiert, bleibt bis ins hohe Alter fit.

Wer sich bei Bürger in Kontakt engagieren will im Winterdienst oder in anderen Projekten, wende sich an das BiK-Büro in der Kornhausgasse 2 in Weingarten. Tel.: 5574549, Email: bik.wgt@web.de, Sprechstunden montags von 17 - 18 Uhr, mittwochs von 10 - 12 Uhr.