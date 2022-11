Angestellte einer Tankstelle verhindert Betrug

Der Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin einer Tankstelle ist es zu verdanken, dass eine 89-jährige Frau aus Weingarten nicht auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Das geht aus einem Bericht des Polizeipräsidiums Ravensburg hervor.

Angestellte wird hellhörig

Demnach hätten Telefonbetrüger der Seniorin in der vergangenen Woche einen Gewinn in Höhe von 90.000 Euro in Aussicht gestellt. Die Täter riefen die 89-Jährige nahezu täglich an, bis sich diese auf den Weg machte, um an einer Tankstelle Guthabenkarten im Wert von 500 Euro zu kaufen. Mit diesen sollte sie angebliche Bearbeitungsgebühren vorstrecken.

Die Verkäuferin der Tankstelle wurde jedoch schnell hellhörig und erkannte den Betrugsversuch, heißt es im Polizeibericht. Sie verkaufte der Seniorin die Karten nicht, prägte sich ihr Auto-Kennzeichen ein und verständigte die Polizei. Die Beamten suchten die 89-Jährige anschließend zu Hause auf und klärten diese über den Betrugsversuch auf. Zwischenzeitlich hätten die Täter weiter versucht, die Dame unter Druck zu setzen.