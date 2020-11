Angebranntes Essen löst Brandmelder aus

Angebranntes Essen war am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Thumbstraße die Ursache für den Einsatz von Beamten des Polizeireviers Weingarten. Das teilt die Polizei mit.

Anwohner haben demnach aus der Wohnung einer 36-Jährigen Brandgeruch und einen Brandmeldealarm wahrgenommen.

Da auf mehrfaches Klopfen durch die Polizeibeamten keine Reaktion erfolgte und eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, traten die Polizisten die Tür ein.

In der Küche konnte auf dem angeschalteten Herd ein Kochtopf mit angebranntem Reis festgestellt werden, der ursächlich für den Alarm war. Die 36-Jährige war währenddessen nicht in der Wohnung, heißt es abschließend in dem Polizeibericht .