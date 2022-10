„An Erminig“ geben Konzert in Weingarten

Die Band „An Erminig“ gibt am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr im Großen Saal des Kulturzentrums Linse ein Konzert. Ihr Programm Plomadeg erzählt in (Tanz-)Liedern und Balladen heitere, bewegende, aber auch traurige Begebenheiten aus dem täglichen Leben der bretonischen Landbevölkerung und soll den Besuchern einen unterhaltsamen Einblick in das Leben früherer Zeiten bieten, wobei auch gelegentlich auf das Hier und Jetzt Bezug genommen wird. Neben diesen Geschichten finden sich auch Tänze, die heute noch in der Bretagne sehr aktuell sind und von Jung und Alt auf traditionellen Tanzfesten getanzt werden. Die Musiker sind Barbara Gerdes (keltische Harfe, Bombarden, Flöten), Andreas Derow (Gesang, schottischer Dudelsack, Geige, Akkordeons, Drehleier) und Hans Martin (Gitarre, irische Bouzouky, Akkordeon, Gesang).